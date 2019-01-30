放寬PM2.5指標被轟為基建鋪路　黃錦星死撐無優待

立法會議員朱凱廸今午(30日)在立法會提出質詢，指環境局早前建議收緊空氣質素指標所訂的微細懸浮粒子(即PM2.5)的平均24小時濃度上限，卻放寬超標次數，由每公曆年不超過9天放寬至不超過35天。他質疑，建議是為明日大嶼填海和相關基建工程項目而定，讓相關的環境影響評估報告較易獲批。環境局局長黃錦星則表示，個別項目會否制作環評報告，以及向政府提交報告，需分開處理。但他指，就二氧化氮方面，香港的標準已與世衞最終目標相符，並無進一步收緊空間，不存在優待。



黃錦星表示，世界衞生組織的空氣質素指引會因應不同風險方法、技術可行性等來制訂空氣質素標準，制訂中期目標是讓各地政府因應當地情況，通過採用中期目標逐步收緊空氣質素標準，而現時亦未有國家全面採用世衞最終目標。



黃續指，如政府跟隨世衞，收緊PM2.5的平均24小時濃度上限至2，新界西北和北邊部分地區或會逾30日超出世衞水平。至於有關放寬超標次數方面，他表示是合適做法，並與美國、歐盟等一致。