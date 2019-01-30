逾半人稱今年利是廿蚊封　憂經濟差僅36%新年消費加碼

豬年將至，收到的「利是」有望比狗年豐厚！一項調查發現，25%受訪市民預計豬年派利是總金額會較狗年增加，受訪者並預期農曆新年期間會增加消費。調查機構指市民新年消費意欲維持正面，而派利是的預算保持增長，惟稱利是及消費「加碼」的受訪者比率較去年略低，相信是受經濟前景不明朗影響，呼籲港府認真檢討施政漏洞，因應本地及國際政經局勢變化，制訂應對措施，以防各種不利因素對香港造成負面影響。



香港研究協會本月16至28日隨機抽樣訪問1091名15歲或以上市民，了解他們對利是錢及新年消費的意見。受訪者中68%是派利是、32%是收利是。結果顯示，25%派利是的受訪者預計豬年利是總金額較前一年增加，但比率較去年減少2個百分點，而表示金額會減少的佔11%，微升1個百分點，表示「差不多」則佔62%。至於每封利是的平均金額，57%受訪者指是20港元；其次是50港元，佔12%；100港元或以上則有11%，較前一年調查增加4個百分點；另有10%人指派10港元，及5%不打算派利是。



此外，36%人預計農曆新年消費會較去年增加，較前一年減少2個百分點，而表示減少消費的佔12%，增加2個百分點。而以電子錢包收發利是的方式，調查發現香港市民普遍接受程度不高，58%受訪者表明「不太接受」及「完全不接受」，表示「比較接受」及「非常接受」則僅佔32%。而在派利是受訪者當中，近80%人表示「多數不會」或「一定不會」用電子錢包派利是。