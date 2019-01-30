生涯規劃教育無助認識出路　青協促資助職場體驗

學生本應盡早規劃未來發展路向，但一項調查發現，近三成受訪學生認為中學的生涯規劃教育對認識多元出路沒有幫助，學生對現行生涯規劃教育的整體評價僅屬中等，若以10分為非常滿意，平均分為6.01分；受訪師生更指教師在講述學生出路時，偏重於學術導向的升學相關出路，他們均認為職業體驗十分重要，建議當局加強教師培訓，並資助企業提供職場體驗。



青協青年研究中心成立的「青年創研庫」去年11月至12月訪問751名年齡介乎12至24歲的青年，並訪問103所中學的生涯規劃主任。研究發現，生涯規劃教育普遍獲師生肯定，但他們認為現行生涯規劃教育在執行上有改進空間。60%受訪教師認為生涯規劃教育涵蓋範圍過於廣泛，50%認為課時不足，48%則指人手不足。



青年創研庫教育與創新組召集人黃家裕表示，提升教師團隊對生涯規劃教育的認識和重視程度是重中之重，建議把對生涯規劃教育納入教師專業培訓要求，要求所有現職教師於五年內完成20小時的「中學升學就業輔導及生涯規劃」基礎證書課程；政府亦應設立職場體驗資助，向企業提供現金補助，鼓勵他們向中學生提供就業相關體驗。