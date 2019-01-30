公立醫院殮房恐逼爆　兩遺體或需同放一格

本港土地問題嚴重，連辭世後亦要屈居「劏房」？有網民發現大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院貼出公告，表示因殮房使用率高企，存放的遺體或需與同性別死者暫放一格。情況惹起網民關注。



該網民將相片分享至社交群組「North District 北區」，指公告貼在那打素醫院的入院登記處附近，內容指︰「請注意，如殮房存放的遺體超出可處理數量，院方會將死者遺體與另一同性別死者遺體暫放同一存放格內，或轉送到其他公立醫院殮房存放，作為臨時紓緩措施」。



公告又提醒死者家屬︰「為避免殮房出現擠迫情況，請盡早領取死者遺體」。



發貼者慨嘆︰「未死得嘅係醫院等到想死，另一邊死咗嘅…真係死咗都冇辦法被尊重，真係由在生到死後都要排隊同迫」。



貼文引起網民關注，有人直言情況恐怖，「生前都未試過同另一個陌生人咁親近」、「屍疊屍」、「死都冇位」。有醫護則留言指，殮房向來有分淡旺季，每年新春前夕都有機會「人滿為患」，坦言情況普遍。



醫院管理局回應指，有關通告屬恒常告示，旨在呼籲家屬合作盡早領取親人遺體，避免殮房使用率飽和，而目前公立醫院殮房的平均使用量約為7成。換言之，即現時並沒有兩屍共擺一格的情況出現。



根據現行應變機制，如殮房使用率已達飽和，即當日遺體數目多於可存放格數，殮房職員才會安排同一性別的兩具遺體放在同一存放格內，或把遺體轉送到其他有剩餘存放格的殮房，以紓緩空間不足情況，而在實施應變措施時，會以尊重遺體為原則。

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