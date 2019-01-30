全港揭141衞生黑點　曾現鼠傳戊肝黃大仙仍嚴重

有政黨巡查全港各區，發現有141個衞生黑點，而去年曾發生老鼠傳人戊型肝炎個案的黃大仙區鼠患仍然嚴重，屋邨22樓亦見鼠蹤。建築廢料及「四電一腦」電器棄置問題亦嚴重，政黨批評政府政策失效，反令更多市民非法棄置垃圾。



民建聯舉行「全城清潔大行動2019」，於香港、九龍、新界分別發現39、54、48個黑點。當中出現鼠患的地區包括將軍澳、葵青區、元朗等，黃大仙區議員黎榮浩指，食衞局局長陳肇始去年曾到該區視察，稱會加強防蚊及防鼠工作，但衞生情況未見改善，他一個月仍會收到3至5宗鼠患投訴。



該黨深水埗社區幹事陳龍傑指，曾於區內400米內發現36個棄置建築廢料的地方，包括大型水塔，他指政府執法「軟弱無力」，環保署去年10月曾於區內巡查超過96次，但只發出5張檢控告票。西貢區區議員溫啟明則指，郊野地區成為「四電一腦」棄置熱點，他曾清理棄置雪櫃一個早上已經裝滿一架貨車，冀政府能在棄置黑點安裝監視器，並加強檢控。



立法會議員陳恒鑌、鄭泳舜、何俊賢擔任「清潔大隊長」，模仿「食雞」遊戲中的打扮，戴上頭盔、迷彩書包，手持平底鑊及水槍等「武器」，表示未來會繼續巡查。陳批政府「連建築廢料都搞唔掂，仲話搞廢物徵費」，憂垃圾徵費落實後會令非法棄置問題加劇，促成立專責小隊處理垃圾問題。