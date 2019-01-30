邱德根女兒遭申破產　稱有遺產繼承官准押後

已故遠東發展有限公司創始人邱德根的唯一女兒邱美琪，被指拖欠一間公司500萬美元(約3900萬港元)，遭債主入稟申請破產，案件今(30日)在高等法院進行聆訊。她透過律師表示，她有權繼承部分家族遺產，正與債主商討，要求把案件押後。不過，債主的律師指雙方和解機會渺茫。聆案官最後決定把案件押後至2月18日，並轉交負責破產案的法官處理。



代表邱美琪的律師在庭上表示，她承認欠呈請人V Capital Limited錢，但對還款日期有不同的看法，目前正與呈請方商討和解方案，故希望把案件押後至3月4日再訊。呈請人的律師則透露，呈請人已決定把商討的期限定於2月18日，故希望案件押後至2月25日。



聆官案指出，涉案的欠款達500萬美元，而且還有利息，故質疑雙方和解的機會是否渺茫。呈請人的律師表示，呈請人曾接觸遺產管理人，但遺產管理人指目前正進行遺產管理工作，目前不會預先分配遺產，故以呈請人認為雙方和解的機會屬渺茫。邱美琪的律師卻表示，邱有權繼承部分家族遺產，雖暫時未能在庭上披露遺產的多少，但應該可以還債，她目前正與遺產管理人商討，希望可暫時分配部分遺產給她。