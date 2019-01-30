紅磡站缺4成檢測表格　政府認唔夠資料確認施工安全

沙中線紅磡站工程醜聞不絕，最新爆出有兩條連接隧道和列車停放處發現施工紀錄缺失，和未經政府同意而改動工程。運輸及房屋局局長陳帆、路政署署長陳派明今午(30日)舉行記者會交代情況，會上被記者追問目前紀錄有缺失，是否顯示工程馬虎？以及昨日(29日)沙中線聆訊中顯示，有工字鐵未有取走，是否反映有安全隱憂？



陳派明表示，政府現時得知港鐵未能提供部分「RISC」表格(檢查及測量申請表格)，港鐵未能提供的紀錄，佔所有紀錄的4成，政府認為港鐵必須在施工質量上符合要求，然而現時未有足夠資料確認施工質素。



至於紅磡站發現工字鐵，陳派明指，最近路政署巡查工地，東西走廊層板表面確有一個工字鐵，這是去年12月28日發現，本月已向港鐵發信，訊問此工字鐵作用，現正候港鐵回覆，故暫未確定工字鐵情況。



陳派明又指，一般的工程程序，港鐵會要求承建商提交RISC表格以核實工程是否符合圖則規定，港鐵在收到表格後會檢查工程是否妥當，如無問題才會簽署核實。至於有工序未經政府同意而改動，陳派明以500米長280米闊的列車停放處補充指，一條長12米的鋼筋不夠長建造停放處，需要接駁鋼筋，以一節節方式連接而成，圖則要求以搭接方法接駁鋼筋，但部分施工卻用了鏍絲帽方式連接，這樣的轉變本應需要通知政府並得到同意才可以施工。



陳帆承認，在目前資訊不完整下，由於港鐵未有提交詳細資料，政府現時掌握有限，基於社會的關注，認為應開誠布公，交代事件。被問到工程的安全隱憂，陳帆指因目前的工程資料不齊全，部分工序未經政府同意便先行啟動，故政府已要求港鐵作全面核實，如找不齊資料證明結構完整及鐵路安全，港鐵便需要進行全面評估研究，以證明工程符合安全要求。



陳帆又透露，有關承建商的工程合約包括早已爆出削筋醜聞的紅磡站、北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡站東面的列車停放處。