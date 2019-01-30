星光大道明重開　設情侶櫈料人流有雙位增長

位於尖沙咀海濱的星光大道進行全面優化工程後，將於明日(31日)上午8時重新對外開放，優化後的星光大道遮蔭設施比以往增加7倍，綠化面積增8倍，而座位亦多2倍。負責發展及管理項目的新世界發展有限公司表示，項目成本以億港元計，而改善工程前星光大道人流一年過千萬，預計重開後人流可有雙位數百分比增長。



重開的星光大道有全新地台，並增設4個種上植物的扇形鏤空涼亭。座位數目增多外，亦有不同種類的座椅，如可供逾十人坐下的長櫈，亦有雙人「情侶櫈」等。另外，欄河內亦有照明系統，於港島觀賞尖沙咀夜景，可欣賞到一條有如光的彩帶點綴維港。



以往星光大道巨星掌印均設置於地面，現時掌印改置於木製扶手欄杆上，方便遊人觀賞並以維港作背景拍照。而李小龍及梅艷芳的銅像則置於流水階段上，麥兜的銅像則放在星光大道上，可供遊人親密拍照。星光大道下海邊更有全港首個海浪發電裝置，目前仍是試驗階段。



西洋菜南街行人專區「殺街」後，不少表演團體轉戰尖沙咀天星碼頭，新世界發展有限公司代表指，管理委員會將制訂表演申請機制，預計在數個月後可推出，若有團體未有申請於星光大道上表演，會勸喻他們離開。