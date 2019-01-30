梁卓然被拖逾年才坐正　律政司：升職前需署任

政府於2017年12月公布委任梁卓然為刑事檢控專員，但拖逾一年，直至本月11日才批准他「坐正」，而前刑事檢控專員楊家雄過去只須一個月時間便獲確認委任，惹來拖延確認委任梁的質疑。惟律政司指，梁卓然屬內部晉升，一般須在實際升職前署任；而楊家雄是經公開招聘，署任安排並不適用。



律政司司長鄭若驊書面回覆立法會議員提問時指，梁卓然於2017年底經內部晉升及公開招聘程序後，獲委任為刑事檢控專員，同年12月29日公布及刊憲，同日起署任刑事檢控專員6個月，署任期完結及完成行政程序後，梁去年12月下旬獲公務員事務局批准正式晉升，生效日期追溯至去年6月29日(即完成6個月署任日期)，安排本月11日刊憲。



鄭在書面回覆續指，內部晉升部門首長職級的人員，一般須在實際升職前署任，以確保其有足夠能力履行職責。除晉升外，刑事檢控專員一職以往亦有同時經公開招聘程序物色合適人選，而經公開招聘程序獲推薦，署任安排並不適用。



至於楊家雄於2013年9月經公開招聘程序獲委任為刑事檢控專員，因此署任安排不適用。由於招聘及晉升牽涉不同的安排和程序，就委任各刑事檢控專員的署任期作比較，並不合適。



自1997年7月1日以來，共有三任刑事檢控專員在署任3或6個月後獲實際升職，包括麥偉德、薛偉成及梁卓然；此外，江樂士則在1997年10月接任為刑事檢控專員時，直接獲實際升職。