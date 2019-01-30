網民熱話：秋田犬大減價　寵物店歲晚清狗惹怒網民

社會上不時有遺棄寵物的事件發生，旺角一間寵物店近日在櫥窗貼上「半價清狗」字條，有網民擔心有人因為貪平，一時衝動買入狗狗，甚至淪為年宵公仔，過年後便「用完即棄」。寵物店負責人否認要狗隻清走，解釋只是平賣一、兩隻秋田犬。



有網民前日(28日)在「支持領養！！救救可憐流浪動物！！」Facebook群組轉發Timothy Wong日前拍攝的一間寵物店照片，櫥窗貼上「歲晚清狗半價起」的字條。發文者留言怒轟：「養狗仔唔係買手袋，希望佢哋啲未來主人唔好因為平價，冇真正去諗過就買番去唔養...」從相片中的櫥窗可見，店內至少飼養四隻狗，但店內的狗隻數目不明。而據其他網友的資料提供，該店是位於旺角一間專賣柴犬的寵物店。



Timothy回覆網民繼續斥責寵物店，「搞到啲狗仔好似年宵啲公仔咁」，事件亦令不少網民有同感，「狗狗好可愛，寵物店好殘忍」，有人坦言感到心痛，「生命嚟㗎！咩半價呀？」亦有人反問如果賣不出的狗隻，會如何對待牠們。



東網致電寵物店姓陳負責人，他解釋不是要將店舖內所有狗隻清走：「我哋只係平賣一、兩隻秋田犬，因為依家冇乜人養秋田犬。啲人看圖作文，秋田犬喺出post前已經賣咗，只不過未有時間拆走字條。」他續指有不少人遺棄狗隻，故自己亦會為狗隻小心揀主人，「冇能力都唔會賣畀佢」。



網民有話說：



Kylie Leung：沒有買賣便沒有傷害，請停止購買動物



Fion Fung：生命用價錢嚟衡量已經好悲哀，仲要話半價，唉...



C.y. Ho：怕唔怕下世做番被賤賣的動物？



陳智楷：送狗迎豬？



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