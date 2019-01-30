富強苑旁擬建24層高公屋　料供240個單位

樂富聯合道與竹園道交界、毗鄰富強苑的土地擬建公營房屋，樓高24層，提供約240個住宅單位，預計人口約670人，料開工日期約2022年第1季，完工日期約2026年第1季。



房屋署指出，該地盤面積約0.15公頃，於《橫頭磡及東頭分區計劃大綱核准圖編號S/K8/21》上劃作「住宅(甲類)」地帶，其規劃意向主要是作住宅發展。最高住用地積比率和總地積比率分別為7.5倍和9倍，建築物高度限制為主水平基準上120米，房署會與相關部門協調，向城市規劃委員會申請略為放寬建築物高度限制至140米。



該24層高住宅大樓坐落於停車場平台之上，停車場頂層平台設兒童康樂設施和屋苑管理設施等。房署考慮於發展項目提供約11個停車位，供住客私家車停泊。



而環境顧問公司初步評估，擬建項目在適度混合採用建築鰭片、減音窗、合適的樓宇座向和平面佈置等措施下，能夠符合噪音準則及法例要求。至於空氣質素方面，樓宇與道路之間會有適當間距，以減低汽車廢氣對住宅單位的影響，並符合《香港規劃標準與準則》要求。