6億倫敦金騙局：警再拉3男　累積共拘17人

警方在去年11月開始展開「冰極」行動，搗破一個跨境倫敦金詐騙集團，拘捕包括主腦、公司董事等12男2女後，跟進案件的東九龍總區重案組繼續出擊，於本月26至28日，分別在香港國際機場、黃大仙及西貢區，以涉嫌「串謀詐騙」再拘捕3名男子(20至26歲)，令案件至今共拘捕17人。所有疑犯已獲准保釋候查，須於2月下旬或3月上旬向警方報到。



據悉，17名被捕者當中，其中一名被捕人士為前博愛醫院主席蕭炎坤，他報稱居住九龍塘又一村。根據公司註冊處資料，蕭是涉案智金集團有限公司前董事，他於去年10月8日，即倫敦金騙案曝光前，將公司轉讓給一名姓羅男子。



涉案的跨境倫敦金詐騙集團活躍逾2年，集團招攬年輕人做經紀隨機搵客，自詡投資戰績彪炳又對客人噓寒問暖博好感，再游說投資倫敦金授權經紀「操盤」，最終客人投資全數泡湯。16年中至去年下旬，至少7人被騙逾6.2億港元，有本地隱形富豪因多次「泵水」冀收復失地，被騙逾億元成最慘苦主。警方指是次破獲歷來最大宗倫敦金詐騙案，相信仍有其他受害人。