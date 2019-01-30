法改會諮詢檔案法　議員指期限短促求延長

法律改革委員會檔案法小組委員會，早前完成現行的檔案管理制度和其他司法管轄區的相關法律的研究，並公布諮詢文件，為期3個月至今年3月5日。有議員和團體認為諮詢期不足，強調是次諮詢文件包括《檔案法》和《公開資料法》，合共多達400餘頁，而諮詢期橫跨聖誕節和農曆新年假期，認為實際諮詢期只有2個月，要求身兼法改會主席的律政司司長鄭若驊延期2個月，讓公眾有更多時間了解相關法律。



立法會議員莫乃光、陳淑莊、檔案行動組代表陳聰枋、法政匯思代表戴穎姿今(30日)開記者會，稱他們均曾去信要求延期，但全數遭否決，強調過往20年來只有一次同時發布兩份諮詢文件的經驗，是1999年8月就私隱問題諮詢，兩份文件內容掛勾，諮詢期長達3個月10日，且期間鮮有假期，反觀是次諮詢的諮詢期較短，又包含很多假期，認為安排不合理。



至於《公開資料法》的內容，他們提出必須要符合一定原則，包括必須基於公平和平等的準則下行使人權、不能因成本考量而妥協、法例所涵蓋的公共機構有促成高透明度政府的法律責任、已對大眾公開的資料不應再次被隱藏等，認為有關諮詢文件複雜，故需延長諮詢期。