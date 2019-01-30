禮頓欠施工紀錄港鐵保留追究　超聲波測試暫停

政府今(30日)主動交代沙中線紅磡站合約編號1112工程的北面、南面連接隧道及列車停泊處共3處地方，均發現擅自改動情況，並欠缺施工紀錄。港鐵行政總裁梁國權回應事件，指工程由禮頓擔任承建商，港鐵近期發現禮頓未有提交齊施工紀錄，亦未有提及更改施工方式，對禮頓感到失望，會保留一切追究權利。



梁亦承認，港鐵在監督方面應做得更好，承諾會改善，港鐵會向禮頓追回涉及的紀錄。梁一再強調結構安全無問題，但未有透露文件缺失的數目，只回答是「一部分」。而屯馬線局部通車會否避開紅磡站，梁未有直接回應，只稱政府要求港鐵研究不同的局部通車方案，研究尚在進行中。



港鐵工程處總經理(工程項目)周蘇鴻指，禮頓提交的完工紀錄不完整，施工圖則不準確亦不齊備，去年4月已向禮頓提出文件缺漏一事，6月時亦已通知政府，但至年底禮頓仍無法補交足夠文件。周強調，該3處以明挖回填的方法建造，相較紅磡站月台會比較簡單，現時並無發現結構安全有問題或需要關注。



被問到港鐵是否故意在沙中線聆訊結束才公布此事，周指去年12月才收到北面連接隧道的資料，「check要時間」。至於缺失的RISC form(檢查及測量申請表格)下落，周指：「睇緊啲紀錄係邊度，定係冇呢個紀錄」，他亦未有正面回應港鐵有否簽署該批文件。



至於以超聲波檢測鋼筋扭入螺絲帽情況，周指，因是首次使用，故有與港府的專家有一個十分詳細的檢討，政府亦同意採納該方法。而早前港鐵應警方要求把已扭入的螺絲頭剪出作量度，而結果與港鐵的超聲波測試有偏差，周指，港鐵會與政府、專家及試驗所跟進，再確認實際原因。周又稱，紅磡站月台原定逢星期一、三、五做超聲波測試，上次測試時間為星期一(28日)，但今日已停止，而下一次再測試的時間要再與政府討論。



就昨日(29日)沙中線調查委員會聆訊上，路政署曾於去年12月28日向港鐵發信，指出車站東西走廊底部的工字鐵存有空隙，顯示車站的箱型設計有不足之處。周指，工字鐵只是臨時支撐，完成後會剪走並做一個收口的工序，待港鐵完成該工序後就可以解決該問題，周強調工字鐵的存在是一個過程而不是一個問題。