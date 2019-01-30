30年前上車盤呎價佔收入2成　現世代飆至7成

樓價高企年輕一輩「上車」難，有研究把新界40平方米(約430平方呎)或以下單位的平均呎價除以大學學歷人士的收入，計算其「上車」的承擔能力，例如以不同年代的20至24歲人士初入職收入的中位數計算，「上車盤」呎價佔1987年初入職的大學畢業生收入約19.1%，至2017年，已佔大學畢業生收入的75.3%，反映現世代大學畢業生難以負擔樓價。



新論壇和新青年論壇根據政府統計處1987年至2017年的大學學歷勞工收入數據，再經差餉物業估價署的樓價和租金指數作調整，分析過去數十年不同世代大學學歷勞工的住屋承擔能力。研究發現，1987年至1997年的樓價升幅雖然比2007年至2017年高，但該年代的大學學歷勞工有更佳的置業能力，因30年前的樓盤呎價佔大學學歷勞工收入的比例較低。



另一方面，近十年上車盤樓價升幅大，雖然在1987年至1997年樓市暢旺，但上車盤的升幅比整樓價指數略低，可是，在2007年至2017的升浪，上車盤的升幅明顯比整體樓價指數高，對上車一族影響尤大。



資助房屋的供應亦追不上以往世代，在1987年至1997年，香港有不同的資助房屋供應，包括有居屋、夾屋及首次置業貸款等，及後因金融風暴而取消。雖然政府在2011年決定重建居屋，但至2014年才開始發售，供應量亦遠遠追不上前世代的供應，影響年輕一代的上車機會。



機構認為政府必須多管齊下，大幅度增加土地供應，多興建資助房屋，並積極推動產業多元化，讓更多大學學歷勞工能投身高增值行業，從而獲得更高收入。