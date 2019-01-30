李亮醫院越柙認4罪　稱潛逃為救四胞胎病危幼子

曾棄巨額保釋金潛逃的內地通緝犯李俐樺(又名李亮，Li Leon)，早前落網後自稱有愛滋病，到瑪麗醫院留醫期間涉嫌拆走廁所天花越柙，之後第三度被擒。案件今(30日)於東區法院再訊，李承認兩案共4罪，即2015年使用假身份證、沒有按照法庭指令歸押兩罪，以及2018年逃離合法羈押、抗拒警務人員兩罪，裁判官現將案件再押後下周五(2月8日)讓辯方作進一步求情，期間被告繼續還押。



辯方今求情指，李有4名現年5歲的兒女，四子女同一日在美國出生，為四胞胎，惟孩子的母親只負責產子，故李是單親父親，現時在北京並由李的兩名好友照顧，最年幼的兒子有先天健康問題，須長期就醫，否則可能致命。



辯方稱李2015年突然在審訊中途潛逃，是因為收到兒子在北京病危消息，需要他簽署同意才可進行急救。辯方並指，李用假身份證來港申請美國簽證，也是為了送兒子到國外就醫，而其實他根本毋須用香港身份證申請，只是被中介欺騙才用假證來申請。辯方續指，李畢業於英國劍橋大學醫學系，早年成立了生殖醫學中心，有良好背景，屬初犯及認罪。



根據李在獄中親撰的求情信，他在2015年犯案後遭美國禁止入境5年，故兒子只能於香港求醫，他去年冒險來港也是為了兒子，結果在機場已被捕。他想到一旦被囚，一段時間將無法見到兒子，故再鋌而走險爬廁所假天花逃走，現已為自己行為感到後悔及充滿罪疚。