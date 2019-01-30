紅磡站表格缺失制度崩潰　議員擬再引特權法調查

沙中線紅磡站工程再爆出有兩條連接隧道和列車停放處發現施工紀錄缺失，以及在未經政府同意下改動工程。多名立法會議員均表示，有4成檢查及測量申請表格(RISC form)缺失的情況是不能接受和極不理想，甚至認為是制度崩潰。其中陳淑莊表明會再度提出引用《立法會(權力及特權)條例》調查事件，希望建制派重新考慮支持。



陳批評，政府煞有介事召開記者會是刻意扮演受害者的角色，認為現時港鐵沒有法律責任交齊文件。她認為，港鐵在事件上絕對失職，但政府在每月與港鐵召開會議、有監核顧問的情況下也出現表格缺失，是不負責任和責無旁貸。她亦指，政府至今仍要繼續向港鐵支付管理費，對此表示不滿。



工程界立法會議員盧偉國指，工地管理其中一個重要原則是可追溯性，包括設計上的改動、清晰記錄現場管理，如施工指引和圖紙改動。他表示，這種管理制度是行內沿用已久，品質管理上甚至可稱得上是「基礎ABC」，對現時港鐵在工程管理的表現感到極不滿意，斥有4成表格缺失極不理想，以及是制度崩潰，認為政府應繼續調查。



另一議員林卓廷則表示，現時沙中線的醜聞愈演愈烈，去到難以想像的地步。他指出，運輸及房屋局局長陳帆只批評港鐵的監管有問題，但陳帆是港鐵董事局的成員，說法是推卸責任，而其會議出席率只有57%，認為陳帆有需要問責下台。