金融科技發展政策欠規劃如雞肋　議員促政府改善

近年各大城市積極推動金融科技發展，即透過嶄新科技幫助傳統金融業轉型發展，有見及此，立法會金融界議員陳振英今日(30日)於立法會大會上提出議案，促請政府推動金融科技中心發展，鞏固香港國際金融中心地位，指金融科技日漸普及，應用層面日益增加，認為香港需要吸引更多外來人才，同時增加本地培訓，以保香港國際金融中心地位。



陳稱，金融科技人才在全球均供不應求，近年本地大學雖已增加相應課程，但僧多粥少，未足以應付龐大需求。他又指政府應對金融科技發展採取積極態度，但與金融創新相關的計劃門檻高、企業需分散在數碼港、科學園等地方發展，有欠規劃，令目前政策形同「雞肋」，希望政府改善。



保險界議員陳健波認為，香港有潛力發展金融科技，政府亦有致力提供土壤，惟發展過程需要照顧金融從業員，認為部分金融業工種將因需求減少而面臨淘汰，雖然隨科技發展，令部分工種需求減少，並非金融業獨有狀況，但認為政府應支援業界在發展過程中所衍生的新工作崗位，並提供相應協助。



議員楊岳橋稱，發展金融科技發展，有賴香港的法治基礎，認為若法治基礎不穩，即使金融管理局有其他相應配套，外來投資者亦會「過門不入」，他稱近年香港社會多次出現政治打壓、多政治犯等事件，而律政司亦會因某些原因而不對某些政府高官作出檢控，認為難以讓人對香港法治有信心。



財經事務及庫務局局長劉怡翔稱，政府有意推動金融科技發展，目的在於配合推動創新科技政策，加上固有的金融地位，讓香港發展成金融科技中心，認為香港在人才、資金、資訊流通程度上有優勢，會聆聽各議員意見。