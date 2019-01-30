新聞背後：曾蔭權拍板興建　沙中線問題愈揭愈多

涉款千億港元的沙中線鐵路工程愈揭愈多問題，由構思興建，到拍板工程進展如火如荼，歷經三任特首，包括最關鍵的一步是2012年3月，前特首曾蔭權會同行政會議拍板批准沙中線工程，而沙中線的動工典禮亦是曾蔭權任期末，即2012年中舉行。



港府規劃興建沙中線，始於2000年的鐵路發展策略文件，目標是令香港鐵路網絡可以貫穿東西及連接南北；直至2007年，曾蔭權提出包括沙中線在內十大基建，而於2012年3月，曾蔭權會同行政會議拍板通過興建沙中線，並於同年中舉行沙中線動工典禮，曾蔭權政府由時任政務司司長林瑞麟及時任運輸及房屋局局長鄭汝樺代表出席。



曾蔭權於2012年中離任後，其繼任人前特首梁振英的5年任期，沙中線工程全速推進，但工程被揭問題多多，首先是發現土瓜灣一帶有古井及大量文物，導致工程項目超支，延誤滯後近一年時間。



及至2017年7月，現任特首林鄭月娥正式上任，此後沙中線工程醜聞愈演愈烈，包括紅磡站擴建月台工程爆出剪短鋼筋造假醜聞，土瓜灣站沉降超標影響周邊的樓宇安全等，現任運房局局長陳帆多次現身嘗試「拆彈」，但事實上，沙中線工程每次爆出新醜聞，市民對於工程的信心每況愈下，政府對沙中線何時全線通車，至今未有一個明確說法。