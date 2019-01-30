已接種疫苗16歲女染甲流H3　併發嚴重肺炎危殆

衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的16歲本地女童，她自前日(28日)起出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，昨(29日)到博愛醫院急症室求醫，於今日(30日)先轉往屯門醫院兒科深切治療部，其後轉往瑪麗醫院深切治療部接受進一步治療。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感H3病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人現時情況危殆。



初步調查顯示，該女病人已接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒外遊。病人的家居接觸者包括父母、胞姐及一名男親友至今沒出現病徵，女病人就讀的學校亦無爆發流感。



此外，防護中心亦調查位於葵青的嗇色園主辦可安護理安老院爆發的上呼吸道感染的個案。11名介乎72至106歲女院友，以及10名女職員，自本月7日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等上呼吸道感染病徵。全部人已求醫，兩人需入院，其中一名87歲女院友已離世，另一人經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。兩名病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對鼻病毒呈陽性反應。該安老院正接受醫學監察。



中心發言人指，雖中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比在過去一周輕微下跌，惟預期本地季節性流感活躍程度可能在未來一段時間繼續維持在高水平，社會各界須繼續提高警覺預防流感。