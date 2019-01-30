區議會選區劃界變動多　議員批法理情未兼備

選舉管理委員會早前公布2019年區議會選舉選區分界建議報告書，有123個選區重新劃界，並會較現時多出21個選區。立法會今日(30日)討論《2018年選區(區議會)宣布令》(2018年第263號法律公告)。多名議員要求考慮選區劃界時，需要法理情兼備，考慮地區獨特性、地方聯繫等因素。



區議會(第一)功能界別議員劉國勳指出，下屆區議會有超過三分一個選區要調整劃界，較最近兩屆區議會選舉的變動多，而選管員會亦收到創新高的申訴書，強調劃界工作要顧及地區獨特性、社區聯繫、自然特徵等，惟今次不少劃界調整都造成社區碎片化，令到當區區議員工作量大增，對居民造成影響。他認為，現今局面是由調整議席數目與選區劃界分開處理造成，令劃界時遭框架限制，希望日後能夠將議席及邊界調整同步處理。



議員張國鈞認為，選管會作分界建議時不能單考慮選區人口調整及法例要求的上下限，還需要法理情兼備，應以人為本、居民原有生活不受影響、社區聯繫保持不變為依歸，可惜今次的劃界建議卻未能做到。



議員區諾軒稱，下屆區議會選區率先受劃界影響，其中的政治含意及政治效果不容忽視，今次改劃123個選區，較上次僅109選區數目多，指穩定選舉體制應確保選區穩定，輕言改劃選區會令到選區變成四不像。



政制及內地事務局局長聶德權表示，任何分界建議都會換來不同意見，直言是無可避免，希望能夠於機制、體制及操作上有清楚準則，執行時令各方清晰。