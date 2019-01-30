毓民特區：鄭若驊綱紀敗壞　民望墊司底應辭職

「放生黎智英、唔告梁振英」而遭全城炮轟的律政司司長鄭若驊，出席立法會會議時被跨黨派議員圍攻，民望繼續低迷「墊司底」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民指出，鄭若驊上台後多次爆出醜聞衝擊香港法治，由個人大宅僭建風波、「放生」壹傳媒黎智英秘捐泛民政黨及人士的「黑金案」、不告前特首梁振英UGL案，以及至今未就黎涉刑恐東方報業集團(東方)男記者案提出檢控等，直斥鄭綱紀敗壞，一早應鞠躬下台，促港府勿再包庇她。



黎智英在前年出席六四祈禱會後，涉刑事恐嚇進行正常採訪的東方男記者，用粗口辱罵「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等，惟事發至今逾一年半，律政司仍未提出檢控，東方和受害記者先後11度去信律政司追問調查進度卻只獲虛話回應。黃炮轟律政司多番以官腔回覆受害人，近日終被申訴專員公署確認律政司涉違反服務承諾，包括兩次沒有回覆申訴者，黃認為調查結果已顯示律政司怠忽職守，又指立法會議員就此事在議事廳內質詢鄭，她依然沒有回覆，態度厚顏無恥。



黃稱，周一(28日)鄭若驊出席司法及法律事務委員會時，被跨黨派議員群起圍攻，其中本應維護政府的建制派議員亦看不過眼，質問她放生黎智英「黑金案」的決定，而鄭亦衝口而出說了「黑金案」三字，黃指既然律政司不就案件作任何動作，就應該說「所謂黑金案」或者「我不認為是黑金案」，認為鄭當日說法是自打嘴巴。



黃又批評鄭在回應為何不檢控梁振英在任內收取澳洲企業UGL共5000萬港元時，答得不清不楚，稱沒有人會接受鄭的解釋。至於提及她的大宅僭建一事，為何只控告她的丈夫而不控其本人，鄭竟表示不知道丈夫單位有僭建，黃狠批鄭「呢啲說話都能夠講出嚟」，認為建制派在當日會議應通過由泛民提出對鄭的不信任動議。



另外，黃指，鄭若驊上任律政司司長後綱紀敗壞，被批評檢控政策不公、檢控出現雙重或者三重標準，但即使民望屢「墊司底」，卻獲官官相衞，一眾主要官員齊齊護短，令她仍然敢肆無忌憚，擺出一副「笑罵由他笑罵，好官我自為之」的嘴臉。黃指鄭過去一年的行徑令到香港法治蕩然無存，根本不適合作為捍衞香港司法制度的主要官員，直指她早應鞠躬下台辭任官職，促請特首林鄭月娥勿再包庇。



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