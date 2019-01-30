警檢港幣偽鈔大增　廿蚊紙飆1.8倍

市民農曆新年封利是慎防「攝」錯偽鈔，警方去年檢獲港幣偽鈔較前年大幅上升57%，其中市民最常派面值20港元鈔票升幅最多，達1.8倍；面值500港元「大牛」鈔票升1.47倍；面值1000港元「金牛」升1.24倍；至於人民幣及其他外幣偽鈔則告下降。



警方數字顯示，去年全年共檢獲2966張港幣偽鈔，較前年的1888張上升57%，升幅最多為20港元鈔票，去年檢獲181張，較前年的64張大幅上升1.8倍；其次為500港元，去年共檢獲769張，較前年的311張大幅上升1.47倍；1000港元鈔票排第三，去年共檢獲521張，較前年232張上升1.24倍。



警方去年共拘捕24名涉及港幣偽鈔的人士，較前年21人微升。發言人表示，偽鈔主要以一般噴墨打印機印製，紙張光滑沒有凹凸手感，沒有水印，並貼上銀色貼紙偽冒開窗式保安線，質素粗劣。警方又指，騙徒通常在交易頻繁的地方如零售市場、街市、便利店、超級市場等或公共交通工具上行使偽鈔，也有小部分是事主在內地消費時遭「偷龍轉鳳」換掉。



至於檢獲數量較往年為多，警方指，原因是警方於年內數次採取情報主導的執法行動，搜獲大量偽鈔。警方不時都從不同渠道，包括由銀行、商舖或市民交給警署，或於警方行動中檢獲不同面值的偽鈔，過去檢獲的港幣偽鈔主要是以噴墨或雷射打印機印製，其質素只屬「一般」，市民大多只需細心觀察其防偽特徵及用手觸摸質感已可分辨真偽。



近年警方檢獲不同面額的港幣偽鈔數量



港幣偽鈔 / 2017年 / 2018年 / 增減幅度

1000港元 / 232 / 521 / +124%

500港元 / 311 / 769 / +147%

100港元 / 1204 / 1414 / +17%

50港元 / 41 / 30 / -26%

20港元 / 64 / 181 / +180%

10港元 / 36 / 51 / +32%

合計 / 1888 / 2966 / +57%