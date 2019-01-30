九龍塘劏房破製毒工場　警拘毒男檢290萬元霹靂可卡因　

警方毒品調查科人員，早前接獲線報指，有人利用九龍塘窩打老道126號的一個劏房單位作製毒及販毒用途，警方經深入調查後，於昨日(29日)晚上10時許，展開反毒品行動，成功搗破一個製造霹靂可卡因的製毒工場，檢獲約1.8公斤的懷疑霹靂可卡因，市值約290萬港元，同時檢獲一批製毒工具，包括煤氣爐、電子磅、篩、杯、梳打粉及其他包裝工具等，當中更有三分之一的毒品已經包裝成每包約24克的毒品包裝。



警方隨即以涉嫌製毒及販毒，拘捕單位內一名20歲姓柳本地男子，據悉，疑犯報稱任職侍應，負責製毒及派送毒品，並可獲得3至4萬港元報酬。警方表示，該製毒工場面積雖小，但設備齊全，足以用來製造毒品，並供應區內。警方將進一步調查有關毒品來源，及是否有黑社會操控。



警方重申，製毒販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。警方同時呼籲市民，若留意到有住所經常於晚上發出刺鼻的酸性氣味或電油味，應立即向通知警方。另外，年近歲晚，販毒集團會以豐厚的報酬吸引年輕人販毒或製毒，警方提醒年輕人求職時應多加小心。