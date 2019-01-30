非禮強姦印傭4罪成　無業漢敲打犯人欄嗌冇天理

無業漢前年聘請印尼女傭照顧其智障女兒，惟印傭在上工首晚即疑遭性侵。當晚她睡在女少主身旁時，無業漢入其房涉嫌向印傭撫摸全身大肆非禮，一周後重施故技再非禮印傭。之後兩日他疑變本加厲，先後在睡房及廚房內涉嫌強姦印傭，更企圖在她口內射精但不果。55歲被告曾偉新被控兩項非禮及兩項強姦，案件在高院經過審訊，6男1女陪審團由今日(30日)中午起退庭商議約9小時後，晚上以大比數裁定他四項罪名全部罪成。



被告聞判後情緒十分激動，低頭哭泣，又在犯人欄內高呼：「好冇天理，生安白造，真係荒謬到極呀法官大人！冇任何證據都可以判我入罪屈我坐監，仲有冇天理呀！」



被告又不斷揮拳敲打犯人欄，6名懲教員見狀即合力將他鎖上手銬制服，並勸他「冷靜啲」，期間有懲教員弄傷手腕，法官立即宣布休庭，被告由懲教員押送入囚室。被告被押入囚室後，法官重新開庭，法官安慰陪審團說：「希望唔好嚇親大家。」案件押後至3月5日，等候索取事主的創傷報告始判刑。



控罪指被告在前年12月10日及18日，在其黃大仙下邨家中兩度非禮當時27歲女事主X，另外被控在同月19及20日在家兩度強姦X。