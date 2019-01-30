紅磡站工程遺禍　政府將檢測土瓜灣站及鑽石山站

沙中線紅磡站工程「甩漏」多多，令人擔心整條沙中線的車站是否亦有施工質量和安全隱憂問題。政府表示，為審慎起見，會檢視沙中線其餘車站是否有出現紅磡站工程的質量問題，當中會率先檢查土瓜灣站及鑽石山站。至於沙中線「屯馬線」的通車日期則須仔細研究。



政府向立法會鐵路事宜小組委員會提交沙中線最新的工程進度報告，截至去年12月31日，整體工程完成了89%，當中「大圍至紅磡段」工程完成約99%，「紅磡至金鐘段」則完成了76%。另外，工程尚未解決的合約申索有682宗，涉及金額32.29億元。



政府表示，為審慎起見會檢視沙中線其他車站的主要結構工程，有否如紅磡站般出現工程質量問題，該工作會分階段進行，首先會於短期內檢視土瓜灣站及鑽石山站。



至於公眾關心沙中線「屯馬線」的通車日期，文件引述港鐵稱，「屯馬線」能否局部通車，取決於紅磡站北面連接隧道及列車停放處範圍內，用作該線的鐵路控制系統用房是否能及早通過政府部門審批，同時需考慮相關技術可行性、鐵路系統運載力、訊號系統改動、路面交通等因素。政府會繼續與港鐵研究，並以可行性及鐵路營運安全為首要考慮。

