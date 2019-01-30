政Whats噏：漢奸黎密會David Webb　因壹傳媒蝕錢？

壹傳媒黎智英（漢奸黎）今午(30日)從外地返港，傍晚隨即會合其助手Mark Simon到中環與獨立股評人David Webb飯聚一個半小時才離開。壹傳媒業績長期差劣，仲記得去年持有該公司約5%股份嘅David Webb，出席股東會時批評過壹傳媒嚴重虧損，冇人會滿意其管理層，又喺漢奸黎重選董事嘅議案投下反對票，唔知今次飯聚，漢奸黎係咪向David Webb解畫，想佢鬧少啲呢？



漢奸黎約於今午4時30分返到其位於何文田嘅寓所，但行色匆匆，到6時即乘車離開寓所，約6時30分抵達中環某會所，當時Mark Simon已在大堂等候，兩人會合後一齊搭電梯上樓。及至8時07分，見漢奸黎獨自離開會所，直至約9時10分，Mark Simon同David Webb及另一名外籍男子一齊步出會所，三人都面帶笑容，之後便各自離開。



David Webb喺去年7月底出席壹傳媒股東會時，直指該公司燒錢速度相當高，又指該公司嚴重虧損，冇人會滿意其管理層表現，佢更狠批漢奸黎重選董事但又唔出席股東會，所以喺漢奸黎重選董事嘅議案投下反對票。壹傳媒業績咁差，當然會令股東唔高興，唔鬧爆你至奇，唔知係咪當日David Webb鬧得壹傳媒咁甘，所以漢奸黎想解畫等人哋鬧少兩句呢？



