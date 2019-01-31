誤導40日　警剪筋揭發　港鐵急煞停

港鐵沙中線紅磡站上月開始鑿牆檢測，經超聲波儀器測量出多支鋼筋接駁不達標，但警方前日在涉事地盤剪走六支問題鋼筋量度後，竟發現有關鋼筋的接駁長度較路政署公布的長，誤差最高達十一毫米。港鐵表示，昨日起即時暫停所有超聲波檢測，正與政府專家研究測量方法有否改善的地方，暫未知何時恢復檢測工作；至於警方需否進一步「剪筋」量度，亦有待商討。



港鐵工程處總經理周蘇鴻昨指出，在選擇非破壞性的檢測方式時，曾與政府的專家詳細檢討，最後建議使用「陣列式超音波檢測方法」，政府亦同意採納。今次是本港第一次進行此類測試，事前亦曾在實驗室進行，但實驗室與現場實際環境有一定落差，因此會研究有否其他方法做得更完善。



他說，港鐵逢星期一、三、五進行測試，最近一次測試時間為星期一，昨日已停止測試，下一次進行的時間要再與政府討論。



他又指，為配合警方調查，已應警方要求把扭入的螺絲頭剪出量度，而所得出的結果與港鐵的超聲波量度有偏差，港鐵會與政府、專家及化驗所跟進，確認實際原因。



立法會議員陳淑莊昨在立法會大會上提出質詢，指紅磡站東西走廊C3區曾有百分之四十一點九鋼筋不合格，但根據警方複檢有關鋼筋和螺絲帽，發現有四個樣本由不合格變成合格，質疑港鐵採用的「陣列式超音波檢測方法」誤差大，結果不可信。



陳續稱，政府一度聲稱超聲波的誤差只有三毫米，但根據警方複檢，誤差最高達十一毫米，批評港鐵誤導香港市民近四十日，認為應重檢所有結果。運輸及房屋局局長陳帆回應時稱，政府非常關注有關工程問題，正向港鐵了解有關誤差的原因。



另一議員田北辰稱，出現今次誤差屬人禍，指從數據反映，材料供應商提供鋼筋時已參差不齊，沒有劃一標準，令工人不知道如何扭入過長的鋼筋，認為是「政府不管、工人當災」，又斥「陣列式超音波檢測方法」顯然無用，政府毋須繼續研究，應立刻喝停有關檢測方法。



議員郭家麒亦斥沙中線「超支又超支、延誤又延誤」，狠批今次醜聞是「輸錢、輸市民、輸公信力」，質問政府何時才能完成沙中線工程讓市民使用。陳帆回應指，正研究箇中問題，承認暫未能解開部分疑問，會持續與港鐵商討談判。