紅磡站缺4成檢測表格　業界：疑工程出事　有人銷毀表格隱瞞

沙中線紅磡站擴建工程爆出「檢查及測量申請表格」（Request for Inspection/Survey Checks（RISC）Form）缺失事故，有工程師形容事態嚴重，懷疑工程可能出問題，有人刻意銷毀相關表格，於是便無人需要負責，他認為警方應介入調查。



據路政署署長陳派明稱，根據港鐵的項目綜合管理系統，在一些建築工序中會安排關鍵檢查點，在該些檢查點必須獲得准許、同意或無反對通知情況下，承建商才可繼續進行下一步工程。以落石屎工程為例，通常會牽涉釘板、紮鐵、落石屎等工序；在完成紮鐵後，承建商需在關鍵檢查點向港鐵提交RISC表格，以示鋼筋屈紮工作完成，要獲港鐵批准及同意是按圖則完成後，承建商才能繼續落石屎。



土木工程師倪學仁說，當工程做到某一階段，要派人檢查時，便要發出RISC表格，覆核後才可進行下一個工序，「該表格要有承建商多人簽署，港鐵也有多人簽署，連顧問公司也有紀錄，不可能不見了，因為有好多副本，除非有人刻意留埋銷毀，沒有表格，即係大家不用負責任！這是好恐怖的事情，是集體犯法行為，政府應該報警，由警方調查」。



倪學仁形容事件為此地無銀，反映工程有問題，才會有人銷毀表格，而既然沒有表格紀錄，唯一可做的是打開結構檢查是否安全。



工程師學會前會長陳健碩則稱，任何工程一定要有合資格人士檢查和簽署，才可進行下一個步驟；以結構工程來說，最重要的部分是鋼筋和石屎，紮鐵後要檢查好才可以落石屎。如果沒有表格，承建商便要負責。另一前會長陸宏廣也說，表格缺失反映工程「立立亂」。