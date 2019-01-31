東方日報A1：政府唔包安全　港鐵追究禮頓

沙中線紅磡站工程醜聞爆不停！繼該站擴建月台被揭發鋼筋接駁有問題後，該站再爆出工程紀錄不齊全及未經當局同意擅改施工方法事件，涉及該站兩條連接隧道及列車停放處，其中北面連接隧道有四成「檢查及測量申請表格（RISC Form）」不知所終，部分鋼筋由「搭接」被擅自改用「螺絲帽」接駁，但政府隱瞞逾半年才公布，卻未能仔細交代事件的影響範圍。學者批評政府苟且監工令工程貨不對辦，「呢個政府唔止廢，仲好危險，攞人命『較飛』，市民搭沙中線隨時被活埋，變『沙中人』、『兵馬俑』！」



政府成立的沙中線紅磡站工程獨立調查委員會前日（29日）剛完成聆訊，政府昨卻召開記者會，自爆該工程尚發現其他「甩漏」。政府指港鐵於去年六至七月通報路政署，指港鐵曾因工程紀錄不齊全而向工程「大判」禮頓發出「不合格報告（NCR）」。



至去年十二月中，港鐵再函路政署，指該站北面連接隧道工程缺失了「檢查及測量申請表格」，亦有部分鋼筋由原本以「搭接」方式接駁，改為以「螺絲帽」接駁，但無交代影響範圍及相關螺絲帽物料測試紀錄，港鐵更估計該站南面連接隧道亦有類似情況。



港鐵在上周三（23日）再透露，該站南面及北面連接隧道，以及列車停放處等三項工程的紀錄均不齊全，翌日進一步披露北面連接隧道工程有四成「表格」不知所終。路政署要求港鐵提交更多資料，並評估工程實際施工情況，港鐵則指會整合承建商圖則，並聘請顧問覆核建造紀錄。



路政署署長陳派明批評港鐵未能全面交代工程紀錄不全的影響範圍，強調港鐵作為工程項目管理人，有不可推卸的責任，對其表現感到遺憾。他指，現時缺失了部分「表格」，可能需靠其他資料來核實施工情況，但認為事件暫不涉刑事成分，署方不會向執法部門舉報。



被問到政府在聆訊後才公布事件，是否想逃避委員會調查？陳派明否認，指路政署去年中知悉事件時，所掌握的資料非常有限。屋宇署署長張天祥則指，至今仍未收到港鐵提交的工程竣工資料，他又指若鋼筋以「螺絲帽」取代「搭接」，採用的螺絲帽必須為政府認可的種類，並須做法定測試。



運輸及房屋局局長陳帆估計，該四成缺失了的「表格」，「某程度上搵唔番」，港鐵需就該三項工程進行全面評估，確定設計、施工及實際建築細節是否相符。至於事件會否影響沙中線「屯馬線」通車，陳帆稱「到今日都說不清楚」，又強調若政府蒙受損失，會保留權利追究港鐵。



港鐵行政總裁梁國權昨傍晚會見傳媒時稱，對禮頓感到「極度失望」，會保留追究權利，但承認港鐵在保存文件及監工可做得更好。



港鐵工程處總經理周蘇鴻則指，禮頓上月提交完工文件後，港鐵發現工地照片中「施工連接縫」出現的螺絲帽，在禮頓提交的最新圖則卻沒顯示，因而揭發事件。他又指，現時無證據顯示連接隧道及列車停泊處的結構安全有問題。



理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，路政署將監督工程的責任推卸給港鐵，辦事因循苟且，「點解政府可以咩都唔知？非常不正常，呢個政府唔止廢，仲好危險，攞人命『較飛』，市民搭沙中線隨時被活埋，變『沙中人』、『兵馬俑』！」



陳偉強形容有四成工程紀錄「失蹤」是匪夷所思，質疑當中是否涉及刑事成分，「如果係外國，呢啲官員一定被檢控，但香港唔會有，搞到佢哋膽大妄為」。



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