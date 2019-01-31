聯儲局維持美息不變符預期　鮑威爾：未來加息可能性「降溫」

美國聯儲局於本港時間周四（31日）凌晨宣布，聯邦基金利率一如市場預期，維持介乎2.25厘至2.5厘，但當局修訂政策前瞻指引，刪除了「進一步」加息的措辭，改為承諾對加息要有耐性，又指準備在必要時調整資產負債表正常化的進程。



聯儲局一連兩日會議後發表聲明，美國經濟繼續以強勁速度增長，就業市場持續增強，職位增長強勁，失業率維持低企，而家庭開支繼續強勁增長，但商業固定投資從之前高速增長放緩下來。通脹方面，聯儲局指整體通脹，以及扣除食品及能源的通脹維持接近2%，長期通脹預期指標變化不大。



投票取向方面，公開市場委員會（FOMC）成員一致通過維持利率不變。



聯儲局主席鮑威爾於議息後記者會上表示，聯儲局現時的貨幣政策立場合適，美國經濟處於良好狀況，但考慮到近月出現了一些逆流，令未來加息可能性有所降溫，該局將繼續採取具有耐心的觀望態度審視未來決策。



對於縮減資產負債表計劃，鮑威爾指，之後的議息會議將會決定縮表的最後定案，並會評估結束縮表的時間表。



鮑威爾認為，該局首要目標是實現經濟擴張和就業，預期美國經濟今年將穩固增長，但指歐洲以至其他地區的經濟可能放緩。