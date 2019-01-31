探射燈：懸浮微粒難隔絕　車廂空氣同惡劣

行車隧道污染嚴重，乘車過隧道時關好門窗，車廂密閉就安枕無憂？香港浸會大學生物系研究團隊去年曾發表關於私家車車廂內空氣質素調查，測試包括二氧化碳、PM2.5及PM0.3等多種污染物，結果揭示部分車廂空氣質素惡劣。



團隊量度51輛不同品牌及型號私家車，在正常駕駛模式及上下班路線測試車廂內空氣污染物，結果發現多種污染物濃度高於環保署建議的室內空氣質素指引，最嚴重的樣本二氧化碳超出指引8.8倍，足以令司機昏昏欲睡，影響駕駛。



負責測試的浸大生物系副教授賴嘉雯指，行車時若外在環境空氣清新，建議可打開車窗讓鮮風進入，惟在空氣污染嚴重的環境，如塞車及行車隧道內，則應關上車窗較好，一般汽車隔塵網或能阻隔面積較大的懸浮粒子，惟直徑較小的懸浮微粒PM0.3，則恐未能有效阻隔。

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