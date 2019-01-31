探射燈：2.5億淨化系統冇用　繞道空氣污染嚴重

新建的中環及灣仔繞道隧道引入空氣淨化系統，聲稱可移除大部分污染物，但隧道內空氣質素未見改善。東網與專家實測，繞道與其他隧道內的污染物濃度相差無幾，可吸入懸浮粒子PM10均超出本港空氣質素指引。專家檢測出穿透力更強的懸浮微粒PM0.3，超出世衞建議最多逾4.5倍，恐影響職業司機及收費員健康，醫生亦警告長期吸入過量懸浮粒子，可致慢性肺病甚至癌症。



政府斥資逾2.5億港元在繞道首次引入空氣淨化系統。東網記者日前與室內空氣處理顧問黃勁松，在早上非繁忙時間，乘坐私家車在開啟全部窗戶情況下，行經包括繞道在內的8條政府管理行車隧道，量度4種污染物。



據環保署建議行車隧道空氣質素標準指引，隧道內一氧化碳的平均濃度，於5分鐘內不得超過100ppm（百萬分率）。根據該署香港空氣質素指引，PM10每24小時值為每立方米100微克。而PM0.3的體積較少，易進入肺部，世界衞生組織建議一般情況下每立方米不超過6萬微克，超過10.5萬微克已可引起哮喘患者咳嗽及氣喘。



測試當日，車輛以時速約50公里在各隧道檢測發現，雖然一氧化碳濃度全部不超出指引，PM10及PM0.3全部超出指引及世衞建議，最長的大老山隧道分別超標逾70%及逾4.5倍。



惟設有空氣淨化系統的繞道，數據並無大幅低於其他隧道，PM10超出指引逾50%，PM0.3則超出世衞建議約2.6倍。2項數據都跑輸尖山隧道，僅於各隧道中排名第二。



「暫時唔見個淨化系統發揮咗作用。」黃勁松指，空氣淨化系統成效有待提升，繞道的空氣質素在非繁忙時間未如理想，相信在塞車時段，污染物會進一步上升。



「員工經常反映喉嚨痛同有上呼吸道感染。」香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善稱，收費員在嚴重空氣污染環境下工作，管理公司並無額外過濾裝置，只建議員工戴口罩。



急症科專科醫生老永基指，市民在短時間吸入高濃度一氧化碳會出現嘔吐及呼吸困難徵狀，至於懸浮粒子則可引發哮喘，長遠會入侵肺部引發慢性肺病甚至癌症。



路政署發言人指，中環及灣仔繞道的空氣淨化系統會在全面通車後收集及整理有關數據，適時在該署網頁內公布，而署方亦計劃於中九龍幹線項目安裝空氣淨化系統。

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