扶輪少年展才華　多元活動齊參加

現代社會，相信沒有家長不希望自己子女多才多藝，縱使未能「周身刀，張張利」，子女總得起碼學懂甚至擅長一兩種手藝，學樂器，學運動，學語言...，再加上政府大力推動STEM，甚麼的LEGO班、機械人班、編程班更是熱話。家長們都深信，多一技之長，會有助考入心儀的學校，對子女未來的成長有極大的幫助，然而，學習琴棋書畫球類語言，目的是為了陶冶性情、強身健體的又有幾人？子女每天帶着疲憊身軀完成課業後，再去參加的那些興趣班，又有多少是自己真真正正喜愛的？



有見及此，中華基督教會扶輪中學由本學生開始將上課時間表進行大改革，一星期五個上課天放學前都加插一堂課節，放學時間依舊不變，其中三天安排為多元學習課，同學們可在音樂、文藝創意、生活技能、體育、學術、服務六大類別共逾60種活動中，選擇至少三種自己喜愛的參加，例如音樂類型的有夏威夷小結他、K歌班，文藝創意類型的有花式搖搖、無人機操控班，生活技能的有日語初階班、寫APP班、甜品製作班，體育類型的有球類興趣班、越野跑興趣班，學術類型的有奧數班、辯論入門班，服務類型的有圖書館管理班、聖約翰救傷隊等等，總之在60多項多元活動中，學生總能挑選三項自己真心喜愛的、自願想去參加的。



扶輪中學劉家倫校長表示，學校由上學年開始推行啟發潛能教育，全體老師都相信每個學生都有其獨特的潛能，而學生本身亦有責任找出自己的潛能並加以發揮。校方本學年開始加插一節「多元學習課」，共開辦超過60種才藝興趣班供同學自由選擇參加，性質多樣化，例如理財班、魔力橋班、Beatbox班、主播培訓班等，務求讓學生能找到個人興趣，再藉此參加相關活動及比賽，培養學生認識自我，養成個人自主、自信、自我肯定的性格特質，從而擴闊眼界及肯定自我，讓學生訂立目標，啟發他們思考自己的人生規劃，在不同範疇發掘自己的亮點及潛能。



學校亦甘於做學生的伯樂，學生投入參加活動，有好的發揮，會推薦他們參與校外比賽、加入港隊集訓。現時香港的划艇、射箭、躲避盤等代表隊中就正正有多位成員是扶輪中學的學生，最初他們可能只是抱着單純參加一項活動的心態，玩玩而矣，但邊試邊玩邊學，後來愛上了，他們投入的程度絕對超出老師的想像。像扶輪中學的『國技』----躲避盤，最初幾年前本來只是幾位同學拿着一個飛碟盤小息時在操場擲來擲去，但隨着時日過去，現在在扶輪中學差不多沒有一位同學不喜歡、不懂躲避盤這項日趨熾熱的運動，結果近三屆學界躲避盤比賽學校贏得兩亞一冠，參加本地聯賽亦獲得了冠軍，更有數名同學被挑選加入港隊到台灣、日本等地交流作賽。



該校的啟發潛能教育委員會主席陳家俊老師也認為：「我們固然重視各學科的成績與發展，然而今天的社會，是否只講求讀書就可以？一張大學證書又能保證到甚麼？找不到自己的方向、不清楚自己的擅長，又如何安排自己未來的路向？



扶輪中學正正就創造多元的學習環境，積極鼓勵學生參與校內外的活動及比賽，啟發學生潛能及創意，透過不同的活動體驗，加強學生的自信心，提升學生的成就感，讓學生循序漸進建立目標，規劃人生。能夠見到每個來報讀扶輪中學的小學生，在『多元學習課選擇表』上數十項活動中，歡喜雀躍地向家長表示要選這、要選擇哪，再看到他們每一個參加多元學習課節時都帶着愉快滿足的笑容，我認為我們認定要啟發學生潛能這條道路是正確的。」