Dr.東：蒸焗少油勿厚切　新式賀年糕點食得有營

一年容易又過年，但不想年年也要過「肥」年，將來臨的農曆新年就要食得有「營」。利是之外，年糕及煎堆等賀年食品是新春「主角」之一，但煎芋頭糕、蘿蔔糕和糖冬瓜等傳統小食暗藏高卡、高脂、高糖陷阱。想自製健康賀年食糕點，醫院管理局在新春前夕，就推介多款富營養價值的新式賀年食品，希望大家能開心健康迎接豬年。



新春拜年，一系列賀年糕點不可少，更有人將糕點當正餐進食，心想既不浪費又可果腹。不過，醫管局營養師余敏慧表示，傳統糕點最大特點是高卡路里，其中蘿蔔糕和芋頭糕都是過年期間常吃糕點，用到臘肉和臘腸等高脂、高膽固醇材料，以每兩件約一百克計算，即使以非油煎方式烹調，都含有一百三十至一百六十千卡；兩者同樣鹽份過高，會導致人體攝取過多鈉，容易引起水腫及高血壓。



余建議烹調糕點時，除了少油和改用蒸、焗或微波外，亦不應厚切和添加XO醬及辣椒醬以作調味，「因為兩件糕就大概有三百七十毫克的鈉，接近世衞建議每日上限二千毫克的四分之一，當中未加點醬的分量。」至於分量方面，營養師建議每次最多吃一至兩塊糕點，大小則約手掌範圍為準。



除了鹹糕點外，一些甜糕點亦暗藏健康隱憂，例如傳統年糕主要成分為糖、糯米粉及澄麵，而煎馬蹄糕亦屬於熱量高，兩者營養價值相對低及熱量高；前者進食兩件就有二百六十千卡，超過一碗飯的卡路里。



此外，全盒小食如糖冬瓜、牛奶朱古力、煎堆及瓜子等都是美味的營養陷阱。營養師則建議可改吃黑朱古力、乾果、紅棗杏仁和提子乾等。營養師指，乾果有較多纖維、維他命及礦物質，相對傳統賀年食品的熱量會較低；而不含鹽的果仁則有助降低體內壞膽固醇，亦含有不飽和脂肪酸等。



傳統以來，坊間認為喝茶能夠消膩解滯，但營養師指喝茶並非有此效果，只是當中不含卡路里，較其他汽水和飲品為佳。



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