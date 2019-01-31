把握機會踴躍報名　維特健靈慈善單車馬拉松2.24中環海濱鬥衝

由健靈慈善基金主辦的「維特健靈慈善單車馬拉松2019」，下月將於中環海濱上演。賽事自2012年首辦至今，參賽人數持續上升。為進一步推廣全民運動，營造全城運動的氣氛，今屆賽事將為多個地區體育會籌款，更特別邀請香港器官移植基金會出任支持機構，一眾接受器官移植的人士將首次參加比賽，展示大愛精神。賽事既可助人，又可宣揚踩單車的益處，單車愛好者絕對不能錯過。



健靈慈善基金主席陳曦齡博士在記者會中表示，健靈慈善基金已經第8年舉辦慈善單車賽，每年一度的賽事吸引了很多運動愛好者參與慈善活動，在社區宣揚健康及運動帶來很大益處，「單車運動不但可以強健體魄，培育年輕人正面價值觀，對社會也有良好的影響，例如全民運動可以長遠減低醫療負擔，以單車代步又可以減少汽車廢氣排放，一舉兩得。」



今年賽事的起點及終點定於郵政總局對出空地，好手將於龍和道上一較高下；賽事設多個組別，包括隊際計時賽（精英組及新人組）、男女子分齡組、學生組、家庭組等，還有為3至6歲兒童而設的滑步車組別，歡迎3至65歲的單車愛好者由即日起透過電郵、網上、郵寄或傳真報名，名額有限，額滿即止，有意參加的市民記得從速報名。



賽事目的除了藉踩單車推廣健康生活，帶出健康訊息予香港市民外，更希望推崇「全民運動」，加強體質健康，長遠減低社會醫療負擔；加強市民對單車安全的意識及鼓勵政府增加單車安全設施，又建議以單車代步，減少使用汽車及汽車排出的廢氣。



今年，為鼓勵更多年輕人和長者參與運動，「維特健靈慈善單車馬拉松2019」將繼續為健靈慈善基金籌款，亦獲4個不同區的體育會支持，包括：中西區康樂體育會、灣仔體育總會、東區體育會及南區康樂體育促進會。4個體育會對此非常感激，認為能寓比賽於宣傳健康運動的重要性，非常有意義。4個體育會獲捐款後，會繼續積極發展區內不同的活動及宣揚運動的重要性。



此外，其中一個支持機構「香港器官移植基金會」亦十分贊同活動理念。該會創會主席何繼良醫生說：「我哋十分認同維特健靈慈善單車馬拉松嘅信念，運動可以令我哋嘅人生變得更健康快樂，而一班接受器官移植嘅朋友透過參加呢次比賽，帶出病後再生嘅人士都可以生活得健康嘅訊息。」