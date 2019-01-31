單親媽媽年關難過危站窗外　致電老師透露放不下女兒獲救

秀茂坪邨秀景樓女子尋死獲救，今早（31日）8時23分，一名43歲單親媽媽，在接送8歲女兒返學後，疑一時感觸，致電女兒的老師訴苦，指自己放心不下女兒，言談間透露死念，校方於是報警求助。



警方根據女事主的地址，掩至秀景樓調查，當時女事主與母親在屋內，遂由母親開門，入屋發現女事主已攀出窗外危站簷篷，警方及消防員遂展開游說，並且在樓上單位游繩戒備，雙方對峙十分鐘後，飛將軍趁女事主不備，與同袍合力將她救回安全位置，並召救護車將她送院。據悉，女事主的丈夫去年過身，由她獨力照顧家庭，靠綜援過活，疑因年近歲晚，家家忙着辦年貨及歡度團年，女事主疑一時感觸，加上有經濟問題以致衝動尋死。



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