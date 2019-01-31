鴨仔團攻陷中大佔用校巴逼爆飯堂　港大亦遭殃

香港的大學成為內地旅客觀光景點，中文大學、香港大學近日都出現不少內地旅行團，中大學生會表示，近日中大校內多次出現大量校外人士，部分人更以「鴨仔團」形式(有旅遊巴接載及統一服飾)出現，學生會指這些校外人士多次在上課時段聯群在校內飯堂用膳，並乘搭本應只供中大師生使用的校巴，嚴重影響中大師生日常校園活動。



學生會已就此向中大校方查詢，學生會引述校方人員指中大近日並未特別收到團體的觀光申請，校方人員承諾將聯絡各部門着手處理問題。學生會估計，相關校外人士是在沒有申請的情況下，到中大範圍觀光。



建築古典獨特的港大亦同樣受內地旅客歡迎，有港大學生在Facebook HKU Secrets專頁訴苦，指日前在港大飯堂用膳，卻見到內地團逼爆飯堂，「昨日校內食飯都超多人，就係太多大陸客係都要同學生職員逼住同一時間食。餐廳貼咗只招待學生職員，係完全冇執行過，好多港大人都被迫要出街食」、「好多大陸團，返學日有，禮拜六日有，連sem break都有！」希望校方跟進事件。



東網又發現，有旅行社以「學府之旅」作招徠，安排團員參觀香港大學、中文大學、科技大學，當中提及景點包括中文大學的未圓湖。有旅行社更每人索價2300港元舉辦「香港世界名校之旅」，安排團員參觀中大及科技大學，稱中大新亞書院的合一亭為「香港第二景」，參觀兩間大學行程約5小時。東網正向三間大學查詢事件。