國泰洩940萬客個人資料　私隱署接139宗投訴

香港去年爆出多宗大規模資料外洩事故，包括國泰航空洩露940萬客戶個人資料事件，個人資料私隱專員公署去年共接獲129次機構外洩個人資料事故通報，較2017年上升22%，為近5年最多，主要涉及黑客入侵、系統設定有誤及經傳真、電郵或郵遞意外披露個人資料等。該署去年向資料使用者發出16次警告、2宗檢控，並向警方轉介6宗個案。



公署去年主動進行289次循規審查，按年上升14%，亦主動進行4次深入調查，較2017年上升3倍。該署又指去年共接獲1890宗投訴，較2017年上升23%，其中71%、即1334宗投訴私營機構，12%即220宗為公營機構或政府部門，其餘為投訴個別人士。1334宗投訴私營機構個案中，241宗涉金融及財務行業，166宗涉交通行業，當中有關國泰的投訴高達139宗。



至於投訴性質方面，去年有501宗投訴與通訊科技有關，較前年上升1倍，當中有270宗屬在互聯網洩露個人資料，按年大增3倍，公署相信與年內多宗大型資訊科技系統外洩個人資料有關。



對於投訴數字創近年新高，私隱專員黃繼兒指並非因單一事件，但國泰及其他大型洩露事件必然有影響，因單單國泰已有100多宗投訴。他表示公署仍在跟進國泰事件，暫不能公布詳情，但留意到事件與公眾利益有關，正考慮完成調查後會出版有關報告向公眾交代。



黃形容公署現時「冇牙力」，檢討修訂《個人資料(私隱)條例》的工作進行得如火如荼，已進入最後階段，正循強制通報外洩事件、資料處理責任、執法力度及加強罰則等方面進行研究，在參考歐盟條例的同時會平衡修例後公眾是否能接受及有成效，預料今年上半年可與政府作建設性溝通。



他續稱，公署正面臨前所未有挑戰，近年投訴多與資料保安有關，如黑客入侵等，對公署科技需求增加。惟他表示，公署現時編制只有69名員工，人手已有10年無增加，需要員工「捱義氣」去處理日常工作，冀當局能增撥資源。



另外，公署去年共接獲3宗與航拍機有關的投訴，2017年則未有相關投訴，該署已向有關部門提出保障私隱等相關意見。



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