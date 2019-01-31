議員倡本地學校引國際課程　落實多元教育

近年不少學生不堪學業壓力而自殺，引起社會關注文憑試制度問題。立法會議員李慧琼今早(31日)提出「落實多元教育，紓緩學生及家長壓力」的無約束力議案，並提出檢討文憑試制度、推動學校引入適量國際課程等建議，促請政府落實多元教育，培養多元志趣和技能，消除學生過度操練弊病。



李慧琼指出，現時不少中產家長「用腳去投票」，把小朋友送到國際學校，甚或送到外國寄宿學校讀書，再加上並非每一位學生都適應文憑試課程，認為政府應引入國際課程，讓家長有更多選擇。另外她亦澄清，指在議案上建議增加大學資助學額和大學二年級的資助銜接學額，以增加學生升學選擇，但被教育界葉建源提醒有事實錯誤，因此澄清為建議增加大學資助學額和資助銜接學額。



葉建源表明反對李的議案，指其他國家不會將公帑投資在海外課程，認為現時香港學童壓力是由幼稚園開始，政府應改變本地教育制度，並培養學生的公民意識。



議員何啟明則表示，過去香港有部分職業先修學校和工業學校，近年逐漸減少，只餘下文法中學。他表示，但有部分學生屬「動手能力」較強，未必接受文法中學框架，認為政府應提供更多出路予學生選擇。



教育局局長楊潤雄表示，香港教育常被詬病為壓力太大，但要明白青少年在成長過程中需要學習面對，和管理考試、升學、人際關係等壓力問題，有需要輔導學生正面面對壓力。他又指，學業是學生生活的重要部分，過分操練一定不是好事，但大眾對成就的看法、家長對子女期望等因素或是學生壓力來源，認為有需要從多方面疏理問題。