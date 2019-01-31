社署邀長者申請第5批次院舍券　每月最多1.3萬元資助

社會福利署邀請合資格的長者參加「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」，申請第五批次的院舍券，為有需要院舍住宿服務的長者提供一個額外選擇。截止申請日期為下月28日，成功申請人士預計最快可於3月底開始獲發院舍券，每月最多可得13,287港元資助。



社署發言人表示，長期護理服務申請日期為2018年8月31日或之前，並經社署安老服務統一評估機制評定為身體機能中度缺損，及正在長期護理服務中央輪候冊上輪候護理安老宿位的人士，均符合資格申請院舍券，但不包括現有院舍券持有人、已使用院舍券長者、在中央輪候冊的申請狀況為「非活躍」及已編配資助宿位的個案。



社署會向有關長者發信，邀請他們參與試驗計劃，長者可從參加計劃的103間合資格安老院中，揀選院舍。計劃以「能者多付」的原則推行，採用8級(由級別0至級別7)的共同付款安排，以長者個人入息及資產狀況審查定出共同付款級別，長者付款比率由最低的0%至最高的75%。如有疑問，可致電該辦事處查詢： 31073280 或： 31073290 。