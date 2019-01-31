網民熱話：小學假期零功課！網友葡萄：我係零假期

農曆新年假期將至，小朋友有假放又有利是逗，如果唔使做功課就更加Happy！仁愛堂田家炳小學日前發通告，指農曆新年是同學向親友拜年、互相祝賀的佳節，學校特意為小一至小五學生安排「假期零功課」，令小朋友盡興。不少家長都大讚學校安排貼心，讓學生可以放鬆一下，好好享受假期。



學校雖然安排「零功課」，亦不忘提醒學生善用假期，校方指為了提升學生的閱讀興趣，學校鼓勵學生及家長在假期進行親子閱讀活動，讓每一位學生都擁有一個奇妙的智慧假期。



不少家長指學生平日都非常忙碌，晚上仍要做功課，大讚此校安排貼心，「一間非常好的學校、一位用心、愛錫小朋友、聆聽家長意見、令人欣賞的校長。」認為能夠培育小朋友每天都愉快上學。有家長則表示非常羨慕，指其子女就讀的學校，在聖誕假期時，「啲工課多到要另外用袋裝返學校」，學生及家長都十分吃力，有家長更形容是「零假期」。



網民有話說



William Tsoi：邊個話香港冇良心學校？只是沒有緣分碰到！



Clive Wong：家長係會感受到學校認真少少，少少咁改善。



Ling Chan：感恩校長是一位願意聆聽及接納別人意見嘅一位好校長。



Sammi Lam：我哋學校假期前派定考試範圍，聖誕節前又係咁!! 0假期。





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