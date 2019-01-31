貸款1.57億元僅還203萬　港航遭入稟追債

香港航空的母公司去年1月向澳門國際銀行借了一筆約1.57億港元的循環貸款，作為該公司的營運資金，而該筆貸款的還款期限於上月底屆滿時，該公司只償了其中約203萬港元。澳門國際銀行昨(30日)入稟高等法院，向作為該筆貸款擔保人的香港航空有限公司追討擔保總額約1.57億港元和利息。



原告是在澳門註冊的澳門國際銀行有限公司；被告則為在香港註冊的香港航空有限公司，被告的母公司是在開曼群島註冊的香港航空國際控股有限公司(下稱母公司)。



入稟狀指稱，母公司於前年10月9日與原告簽署借貸文件，貸款額為2000萬美元。母公司於前年12月底根據該文份要求借錢，原告於去年1月2日借出2000萬美元(約1.57億港元)給母公司，該筆貸款的還款期限於去年12月28日屆滿時，母公司其後只還了近26萬美元(約203萬港元)。



入稟狀續指，原告於本月曾經透過傳真和親身派遞發律師信要求母公司還款，但母公司仍未還款，而截至上周二(22日)為止，欠款連利息累積致約2012萬美元(約1.58億港元)。另外，被告於前年10月9日曾簽署文件擔保母公司還款，而擔保總額為2000萬美元，原告因此興訟向被告追討擔保總額和利息。