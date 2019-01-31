離港前遇星光大道重開　梅艷芳美籍粉絲奔往打卡

闊別三年多的星光大道今天(31日)重開，現場人頭湧湧，擠滿前來一覽星光大道重開風光的遊客。有「電影狂熱」的外國遊客專程到場拜訪，感受香港電影巨星的風采；有本地客人則投訴有小朋友不自律以銅像下的流水階梯洗手，促參觀者文明觀賞。



今日天公作美，天氣和暖，重開的星光大道擠滿參觀客人，不少人高舉相機與銅像及手印合照，其中以流水階梯底座襯托的李小龍及梅艷芳銅像是遊客必到「打卡位」，但有部分小童到流水階梯下洗手，被工作人員立即阻止，維持秩序。至於星光大道尖東入口外、梳士巴利道的旅遊巴泊位上落客有序，有警方到場協助疏導人流。



來自惠州的黃小姐趁高鐵通車來港旅遊，只來港一天碰巧星光大道重開，她覺得很幸運，又說未封閉前曾到星光大道參觀，喜歡銅像沒有圍欄的新設計，認為可以與銅像更親密地合照。她指自己喜歡周星馳等藝人，會與他們的手印拍照留念。



居住北京的美國人Britnie是香港電影狂迷，偶像是香港已故明星梅艷芳。她說，原以為星光大道封閉會與偶像銅像緣慳一面，想不到星光大道在她明日(2月1日)離開前重開，故立即到場與偶像銅像近距離合照。



家住荃灣的市民蘇先生剛巧路過，故到場看看重開後的星光大道，他說銅像雖撤走圍欄，以流水階梯底座襯托，能與遊人更親近，但見不少人用流水洗手，擔心「攀上銅像係遲早嘅事」，希望參觀者文明觀賞。