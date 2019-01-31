東涌居民跨區荃灣買平餸　團體倡臨時地建墟市

政府於去年施政報告提及將於天水圍及東涌興建公眾街市，但具體時間表仍然欠奉。撐基層墟市聯盟與其他聯盟收集了1000名市民意見，發現各區居民對濕貨墟市有極大需求，當中北區、元朗區及離島區獲得最多票數支持。聯盟促請政府盡快落實墟市政策，設立濕貨墟市及撥出近居民的政府閒置地作臨時濕貨墟市選址。



調查發現北區、元朗區及離島區是首3位最需要設置濕貨墟市(魚肉墟)地區，分別獲215、180及97票支持，合共佔總票數的4成。聯盟繼而再到天水圍及東涌進行問卷調查，受訪的178位區內居民當中有超過90%人認為區內公營街市不足，另外東涌及天水圍區分別有80%及70%人認為區內未能夠提價平價的新鮮食材。



居於東涌的黎女士表示，東涌僅設有一個非公營街市，貨物售價相對昂貴，只好乘近一小時車到荃灣公營街市買餸，兩區街市的魚肉類貨品動輒相差數十元。她表示現時每月花近1000港元買餸，估計若到非公營街市買餸支出會增加兩至三倍，經濟上絕對吃不消。



聯盟發言人張延表示，興建公營街市需花時約6年，居民未能即時受惠，建議政府在過渡時期於近居民的閒置地興建「快拆快走」的濕貨墟市，如貨櫃式墟市等。張又指，民間團體若興建臨時墟市困難重重，包括每個檔位需承擔至少數萬港元昂貴開支等，希望政府可以提供支援，先促成臨時墟市減輕基層市民負擔。