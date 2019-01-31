派$4000計劃明日起收表　郵寄或親身投遞皆可

為財政預算案補鑊而派4000港元的關愛共享計劃，明天(2月1日)開始收表，大家填好表未呢？申請人除了可將表格郵寄旺角郵政局郵箱2600號，在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處外，亦可將表格及個人資料副本，交到14個民政事務總署民政諮詢中心，或約200個房屋委員會轄下的屋邨辦事處，包括位於公共租住屋邨、租者置其屋計劃屋邨及可租可買計劃屋邨的辦事處的投遞箱。



政府將會寬鬆對待郵資不足問題，但申請人要注意，無論郵寄或親身投遞表格，均須提交香港身份證副本、顯示申請人銀行帳戶號碼的銀行存摺首頁、提款卡或銀行月結單等副本。如申請人沒有以個人名義開立本地銀行帳戶，可在申請表寫明沒有銀行戶口，成功申請後，須親臨職津處領取現金支票。政府正積極研究增設領取現金支票的地點，詳情將稍後公布。



申請截止日期為4月30日，職津處完成處理申請後會向申請人發出「申請結果通知書」。如申請不成功或獲發放的款額少於4000港元，通知書會列出理由。如申請人不滿申請結果，並能提供充分理據，可於通知書發出後的4周內，以書面提出上訴申請。



職津處預計在4月核准首批申請。如申請成功，款額一般會在通知書發出後7日內存入申請人填報的本地銀行帳戶，職津處不會在發放款額後再作通知，申請人應確保填報的銀行名稱及帳戶號碼正確無誤。



有意遞交大量申請表格(200份或以上)人士可先致電： 31058321 或電郵至 whlchan_wfao@wfsfaa.gov.hk ，與職津處聯絡以作安排。