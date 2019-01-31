港大首發現兩種EB病毒　成引發鼻咽癌「兇手」

鼻咽癌是廣東地區常見癌症，醫學界已知「EB病毒」與鼻咽癌息息相關，但未知兩者因果關係，更未知哪類型的「EB病毒」是發病高危。港大醫學院的研究首次發現，高達97%的鼻咽癌患者都帶有兩種特定遺傳變異組成的「EB病毒」，反映有關病毒是引發鼻咽癌的真正「兇手」。研究結果已於《國際癌症雜誌》發表。



「EB病毒」是一種人類皰疹病毒，全球超過90%成年人曾經感染。此病毒可引發鼻咽癌、胃癌、伯基特淋巴瘤和淋巴瘤等疾病。港大指出，中國南方的鼻咽癌發病率較其他地區高，患者主要是年輕成年男性，幾乎百分之百與感染「EB病毒」有關。



港大醫學院進行病例對照研究，從142位本地健康帶病毒者的唾液樣本中分離出「EB病毒」的基因組序排列，與62位本地鼻咽癌患者的情況進行比較。結果發現，健康帶病毒者帶有五種「EB病毒」組，但鼻咽癌患者主要只帶有其中兩種「EB病毒」組。這兩種「EB病毒」由特定的遺傳變異組成，在97%的鼻咽癌患者中都發現這兩種病毒存在，健康帶病毒者只有40%帶有這兩種病毒。



港大醫學院認為，此研究是首次發現「EB病毒」與引發鼻咽癌有關，並證實感染某類高危「EB病毒」與鼻咽癌發病有很大關係，亦解釋了鼻咽癌在某一些地區(如香港)有高發病率的原因。目前檢測血漿中「EB病毒」的DNA數量是目前用於檢測早期鼻咽癌的方法，但此方法並沒有提供「EB病毒」種類的資料。研究團隊認為，是次研究結果有助提高檢測的預測值，更準確篩查出高危一族。