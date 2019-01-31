無業男夥的哥劫便利店搶逾7000蚊　各囚5年8月

無業男與兼職的士司機串謀，由無業男在凌晨持刀打劫便利店，的士司機則駕的士接應逃走。兩人於去年1月的8天之內兩度犯案，合共搶去7000多港元現款。警方在案發後半個月將兩人拘捕。他們早前於裁判法院承認兩項搶劫罪，今日(31日)被解往高院原訟庭判刑，結果兩人各被判入獄5年8個月。



兩名被告分別為首被告陳源標(48歲、無業)及次被告吳炳德(66歲、兼職的士司機)。案情透露，首被告在去年1月14日凌晨4時許，戴住口罩手套進入大角咀道一間7-Eleven便利店，向店員展示一把菜刀聲稱打劫，迫令店員打開收銀機，搶去3600多港元後離去。至1月22日接近凌晨4時，首被告又以類似手法，持鎅刀打劫紅磡漆咸道北另一間7-Eleven便利店，奪去3900多港元。警方接報後，發現第二宗案案發時，有一輛停泊在附近的的士形迹可疑，於是循此追查，並在2月6日拘捕本案兩名被告。他們承認合作犯案，由首被告去打劫，次被告則接載首被告離開，劫得的贓款大致平分。



兩名被告表示犯案前已認識4至5年。首被告指他們是在投注站認識，但承認有毒癮的次被告就稱他們是在美沙酮診所認識。首被告表示，他過去曾從事裝修清潔用品和電器生意，但在金融海嘯期間生意失敗，之後靠綜援為生。次被告亦是領取綜援，但就有兼職做的士司機，但收入並不穩定。



法官判刑時指兩人刑責相同，本案涉及展示武器但無真正使用暴力，多於一人合謀犯案，及在8日之內兩次犯案；此外案情涉及深夜行劫易成劫匪獵物的便利店，都加重案情嚴重性。法官最後以6年作每項控罪的量刑起點，因被告認罪減至4年，而第二項控罪的其中1年8個月須分期執行，故最後總刑期為5年8個月。