紅磡站爆施工紀錄缺失　議員倡引用特權法調查

沙中線紅磡站獨立調查委員會(調委會)聆訊將於本周完結，惟調查尾段卻爆出兩條連接隧道和列車停放處發現施工紀錄缺失等問題。立法會工程界議員盧偉國今(31日)建議，把新公布的問題再交予調委會，由法官夏正文繼續領導專家小組調查，認為這樣是最務實、最有效、最迅速、最有公信力的做法。



至於調委會目前的調查範圍不包括兩條連接隧道和列車停放處，盧指，調委會的職權包括檢討政府與港鐵在工程監督的問題，如站內有其他技術問題出現，將此納入調查範圍是順理成章，相信行政當局會考慮及跟進。他又建議，調委會可按原定時間發表目前已調查的報告，再研究展開下一階段聆訊，他不排除會支持立法會引用《立法會(權力及特權)條例》調查事件。



議員陳淑莊今早已向秘書處提出引用特權法調查事件，她強調4成檢查及測量申請表格(RISC Form)缺失是相當有可疑，事態非常嚴重，質疑當中涉及串謀詐騙，敦促政府如已有足夠證據，應盡快要求執法部門採取行動，以免部分證據灰飛煙滅。



她又引述東網去年獨家踢爆紅磡站北面連接隧道嚴重滲水及鋼筋接駁未達標後，港鐵回應時卻稱已設立「物料管理系統」，全程由電腦監察不受人為影響以提升監控措施，認為目前問題揭示港鐵「講一套、做一套」。



對於盧偉國的建議，陳稱「點解夏正民要幫佢哋(建制派)啃晒咁多嘢？」她續指根據法例夏不能擅自修改調整範圍，質疑為何立法會有權不用，如建制派沒有時間可不加入調查，交由其他「有心有力」的議員跟進，又稱若引特權法調查，或需聘專家協助議員閱讀文件。