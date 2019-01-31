卓悅騙薪案　會計經理稱不會核實出糧員工名字

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌夥同兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元，案件今(31日)續審。卓悅會計部經理鍾佩賢繼續作供，她指人事部在計算員工薪金後，會將出糧資料儲存在USB記憶體，由於記憶體載有員工薪酬金額、戶口號碼等個人資料，考慮到私隱問題，首被告喬美齡及次被告夏定邦身為人事部最高層，他們在出糧當天會親自將記憶體帶到她的辦公室；出糧前一天，她會從人事部收到一張印有員工薪金總額的紙，此舉方便她確保公司戶口有足夠現金支薪。



鍾供稱，喬及夏偶爾會一起來她的辦公室，有時只有他們其中一人過來，不過若然是一人過來，那人甚少是夏定邦。他們來到她的辦公室後，通常表示主席葉俊亨已獲告知員工薪金的總額，他們會將載有員工薪酬資料的電腦檔案打開給她查看，但她核對薪金總額後，便不會進一步查閱每名員工的薪金資料，因她無權知道員工收取多少薪金。



鍾指她跟喬及夏會共同處理用網上銀行系統「撳掣」出糧的程序，而她獲得葉俊亨授權，出糧帳戶的密碼只由她掌管，她輸入密碼時，喬及夏需轉身背向電腦螢幕，登入系統後，喬及夏就會將薪金資料上傳到銀行系統。她不會核實出糧員工的名字是否真正的公司員工，也不會核實出糧戶口號碼是否真正屬於該名員工。